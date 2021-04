Fiat vyrobil Google automobil

Talianska automobilka Fiat vyrobila až tri modely automobilov inšpirované spoločnosťou Google.

Automobilová spoločnosť so sídlom v Taliansku vyrobila tri modely, ktoré sú úzko prepojené so spoločnosťou Google. Práve vďaka úzkej spolupráci oboch spoločností, mohli vzniknúť tieto unikátne automobily. Presnejšie ide o modelovú radu Fiat 500, pričom má ísť o Fiat 500, Fiat 500L MPV a Fiat 500X Crossover. Zaujímavosťou je previazanie oboch firiem pri návrhu farieb a dizajnu. Za zmienku stojí napríklad využitie farieb loga spoločnosti Google, ktoré nájdete či už na interiéri, ale aj exteriéri. Upútať vás môže dizajnový prvok, ktorý sa nachádza nad bočnými smerovkami v kruhovom prvku loga hlasového asistenta Google so slovami: Hey Google. Prípadne si stačí všimnúť stredový stĺpik, kde je použitý "molekulový" dizajn s farbami Googlu.

Exteriér stojí tiež za zmienku, pretože tam vás môže zaujať 7-palcová dotyková obrazovka so zabudovaným hlasovým Google asistentom. Vďaka prepojeniu hlasového asistenta a systému Fiat Mopar Connect, získate zaujímavé možnosti ovládania vášho automobilu. Za zmienku stojí napríklad tiež: zistenie stavu paliva v nádrži, pre ľudí s krátkodobou pamäťou je tu funkcia, ktorú ocenia a tou je vzdialená kontrola zamknutia automobilu. Na diaľku môžete taktiež zapnúť núdzové svetlá, ale môžete aj vyhľadať najbližší servis značky Fiat. V interiéri vás môže zaujať aj čalúnenie sedadiel, ktoré sa nesie v duchu farieb spoločnosti Google.

Aktuálne si tieto tri modely môžete zakúpiť v desiatich štátoch: Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko, Rakúsko, Poľsko a Holandsko. Ceny začínajú vo Veľkej Británii od 18 784 eur za hatchbag a 21 894 za kabriolet.

