Fedora Linux chce ukončiť podporu BIOS-u

Operačný systém Linux postupne upúšťa od 32 bit architektúry a teraz je na rade aj BIOS.

Medzi vývojármi linuxovej distribúcie Fedora má v súčasnosti prebiehať diskusia o postupnom ukončení podpory pre vstupno-výstupný systém - BIOS. Ten je podľa jedného z hlavných vývojárov - Bena Cottona zastaraný a odporúča sa viacej orientovať na jeho nástupcu - UEFI. UEFI sa začalo objavovať na platformách spoločnosti Intel od roku 2005. Výrobca procesorov ukončil podporu BIOSu na klientských systémoch a platformách pre dátové centra v roku 2020.

Ak by prišlo k ukončeniu podpory BIOSu, niektorým používateľom počítačov a notebookov vyrobených pred rokom 2013, by tento krok mohol spôsobiť problémy. Vývojári chcú zachovať možnosť aktualizácie verzie systému, aj keď ju robíte na PC, alebo NB ktoré má len BIOS. Problém nastane, ak chcete urobiť čistú inštaláciu na takéto zariadenie, vtedy už systém nenainštalujete.

Vývojári tento krok odôvodňujú tým, že ukončením podpory, by sa odľahčil štart systému. Tým by hneď ubudlo niekoľko komponentov potrebných na načítavanie operačného systému. Zároveň by sa zjednodušila inštalácia, keďže UEFI používa štandardizované a jednotné rozhranie. Oproti tomu BIOS, je v podstate unikátny firmware na každom zariadení, vyžadujúci si špeciálny prístup.

Kedy bude zmena zavedená, nie je zatiaľ známe, ale očakáva sa, že postupný koniec podpory BIOSu by mohol nastať v 37. vydaní tohto operačného systému. Niektorí vývojári by ukončili podporu BIOSu najradšej zo dňa na deň. Takáto zmena nezávisí len na programátoroch, ale aj na výbore FESCO (Fedora Engineering Steering Committee), ktorý zodpovedá za technické časti linuxovej distribúcie Fedora.

Zdroj: Altusintel, Fedoraproject, Notebookcheck,