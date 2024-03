FBI vďaka push notifikáciám chytá sexuálnych predátorov

Push notifikácie pomáhajú v sledovaní podozrivých osôb a ich následnom usvedčovaní.

Dávnejšie sme vás informovali o tom, že demokratické vlády používajú mobilné push notifikácie na sledovanie osôb, to sa nakoniec môže potvrdiť touto správou. Prvý krát na túto formu sledovania upozornil ešte počas minulého roka americký senátor - Ron Wyden. Na čo následne pravosť tejto informácie potvrdila napríklad americká technologická spoločnosť Apple. Zaujímavé je aj to, že tento spôsob získavania dôkazov používa americká polícia od roku 2019, aspoň podľa reaktorov denníka The Washington Post, ktorým sa tento údaj podaril vypátrať. Zároveň znovu otvorenie tejto témy vyvoláva pomerne veľké "vášne" na území Spojených štátov amerických, nakoľko FBI má pomocou tejto metódy sledovať nemalý počet podozrivých osôb. Vďaka čomu majú orgány činné v trestnom konaní väčšie šance usvedčiť podozrivé osoby z rôznych závažných zločinov, akými sú vražda, pedofília, alebo terorizmus.

Ako má teda fungovať sledovanie podozrivých pomocou push notifikácií? Ak ste si mysleli, že notifikácie prebiehajú len lokálne, teda na vašom smartfóne, bohužiaľ vás musíme vyviesť z omylu. Všetky notifikácie sa spracovávajú na vzdialených serveroch spoločností akými sú Google, alebo Apple. Aplikácie, ktoré používate využívajú pre svoju správnu funkcionalitu push tokeny, pričom tieto tokeny sa v podstate dajú prepojiť s osobou, ktorá daný smartfón a aplikáciu používa. Bohužiaľ vás musíme znova sklamať, ak sa rozhodnete push notifikácie deaktivovať, je podľa odborníkov malá šanca, že dôjde ku znemožneniu následného sledovania spoločnosťami, alebo bezpečnostnými zložkami a inými stranami. Proti tejto metóde sa ozývajú vo veľkom aj jej kritici, nakoľko môže byť zneužitá na sledovanie ľudí, ktorí nespáchali žiadny zločin.

