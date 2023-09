FBI malo údajne nevedomky používať spyware Pegasus

Americká vládna agentúra mala sledovať ľudí izraelským spyware, aj napriek tvrdeniam, že s jeho tvorcom už nespolupracuje.

V roku 2021 administratíva prezidenta Spojených štátov amerických - Joea Bidena vyhlásila, že ukončuje spoluprácu s izraelskou spoločnosťou NSO. Stalo sa tak z dôvodu, že sa táto softvérová firma stala nechválne známou svojim spywareom - Pegasus, ktorý slúži na špehovanie ľudí. Tento software takmer nezanecháva stopy v napadnutých zariadeniach. Napriek zákazu prezidenta mala národná bezpečnostná agentúra FBI údajne tento software naďalej používať a to nevedomky. Tento incident sa podarilo odhaliť redaktorom amerického denníka The New York Times.

V tomto prípade mala vládna agentúra uzavrieť dohodu s telekomunikačnou spoločnosťou Riva Networks. FBI totiž mala záujem sledovať aktivity pašerákov na americko-mexickej hranici. Na tento účel mal byť použitý komerčný spyware NOS Landmark, lenže o jeho použití nemala mať FBI vedomosti. Agentúra už medzitým mala rozviazať zmluvu so spoločnosťou Riva Networks, ale už sa stihli objaviť aj svedectvá anonymných svedkov, že FBI o použití spywareu vedelo. Niektoré zdroje uvádzajú, že FBI chcelo používať softvérové riešenia spoločnosti NSO aj na účely dokazovania trestných činov.

Zdroj: Engadget,