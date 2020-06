Fast & Furiours: Crossroads bude asi grafickým sklamaním

Už čoskoro sa dočkáme okrem ďalšieho pokračovania filmovej ságy „Rýchlo a Zbesilo“ aj samotnej hry s názvom „Fast & Furiours: Crossroads“.

Prvá hra inspirovaná filmami bola séria Need For Speed Underground (neskôr čiastočne ešte Most Wanted a Carbon). Už tento rok sme sa mali dočkať novej a prvej oficiálnej hry z prostredia „Rýchlo a Zbesilo“, pričom uvedenie malo byť ešte tento mesiac. Hra je nateraz odložená na augusta. Prvý gameplay ukazuje, že dostaneme presne od FF, to čo očakávame. Bude to šialená arkáda, avšak grafická časť pokuľháva. Hra žiaľ vyzerá ako 10 rokov starý titul.

Niektorí dokonca povedia, že grafika vyzerá ako mobilná hra s nízkym rozlíšením textúr.

Zdroj: FFcrossroads