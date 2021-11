Facebook ukončuje program rozpoznávania tvárí

Facebook tento mesiac vypne program rozpoznávania tvárí.

Facebook (Meta) ešte tento mesiac plánuje vypnúť svoj systém rozpoznávania tvárí, čo okrem toho zahŕňa aj vymazanie všetkých uložených údajov. Spoločnosť túto funkciu zaviedla z dôvodu rozpoznávania tvárí na fotografiách, teda sociálna sieť vás dokázala identifikovať a oznámila vám to. Vďaka tomu ste sa mohli označiť, mohli vás označiť a vy ste o tom vedeli, ak ste samozrejme mali na túto udalosť zapnuté upozornenia. Lenže s týmto systémom prišli aj obavy o ochranu súkromia.

Vlády jednotlivých krajín a spoločenstvá štátov sa rozhodli, že budú regulovať túto funkciu sociálnej siete, ale aj iných spoločností. Americké mesto San Francisko v roku 2019 bolo prvým na svete, ktoré sa rozhodlo zablokovať program rozpoznávania tvárí, neskôr sa k nemu pridali aj ďalšie americké mestá.

Spoločnosť Meta mala zároveň uvažovať o zakomponovaní tejto technológie aj do svojich okuliarov, na ktorých spolupracuje so spoločnosťou Ray-Ban. Meta od tohto zámeru nakoniec upustila, nakoľko vznikli taktiež obavy. Niektorí zamestnanci modrej sociálnej siete sa obávali, že by mohla byť funkcia zneužitá stalkermi, ktorí by tak mohli sledovať svoje obete. Funkcia vám totiž počas ich nosenia mala zobrazovať mená ľudí, čo by vám malo pomôcť spomenúť si na ľudí, ktorých si nepamätáte.

Zdroj: Cnet,