Facebook trénuje svoju AI na videách

Spoločnosť Facebook trénuje svoju umelú inteligenciu už aj na videách.

Nedávno sme vás informovali o tom, že sociálna sieť Facebook trénuje svoju umelú inteligenciu v rozpoznávaní obrázkov a fotiek, no po novom ju už trénuje aj na videách. Tento projekt dostal názov "Učenie sa z videí". Umelá inteligencia by sa mala pod týmto projektom naučiť rozoznávať textové, zvukové a vizuálne znázornenie videí z verejne dostupných videí nahraných na internete. Spoločnosť si od tohto projektu sľubuje zlepšenie systémov pre odporúčanie obsahu a presadzovanie politiky, čo zároveň umožní aj tvorbu nových aplikácii.

Facebook tvrdí, že takto naučená umelá inteligencia s pomocou samo-kontroly, by mala umožniť vyhľadávať videá aj podľa fráz. Napríklad ak poviete/napíšete aby vám vyhľadala ako blahoželáte svojej babke všetko najlepšie k narodeninám, mala by to AI zvládnuť. Jej výučbové systémy by si mali vedieť spojiť dokopy slová, frázy a objekty súvisiace s narodeninami.

Sociálna sieť sa dostala pod paľbu kritiky za tento krok, nakoľko tu panuje určitá obava o ochranu súkromia a bezpečnosti. Facebook sa voči týmto obavám ohradil a tvrdí, že kladie dôraz na ochranu súkromia, čo by mal zabezpečiť systém automatizovaných riešení. Sociálna sieť dodala, že použitie tejto výučby s vlastným dohľadom, znížilo pokles chýb v rozpoznávaní reči o 20%.

Spoločnosť Facebook sa v súčasnosti veľmi orientuje na vývoj umelej inteligencie. Nedávno sa táto sociálne sieť vyjadrila, že vylepšená AI im pomáha zachytávať viac nenávistného obsahu než to, čo nahlasujú užívatelia.

Zdroj: Cnet, 1000logos,