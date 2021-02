Facebook tajne vytvára smart hodinky, prísť by mali už budúci rok

Facebook údajne vyvíja inteligentné hodinky, ktoré sa na trh mohli dostať už budúci rok. Poháňať by ich mala určitá verzia open-source operačného systému Android od spoločnosti Google, čo by mohlo predstavovať operačný systém Wear OS.

Inteligentné hodinky zatiaľ podľa dostupných informácií nemajú žiadny názov. Poskytovať však budú mobilné pripojenie a zameriavať sa primárne budú na služby zasielania správ od spoločnosti Facebook. Samozrejme tiež budú obsahovať sledovanie zdravia a kondície. Facebook tiež umožní majiteľom hodiniek spojiť sa s fitness službami tretích strán (napríklad Peloton).

Nie je to prvýkrát, čo sa Facebook pokúsil vstúpiť do priestoru operačného systému Androidu. Pred niekoľkými rokmi spoločnosť Facebook uzavrela partnerstvo so spoločnosťou HTC a uviedla na trh smartfón so systémom Android, ktorý mal dokonca vlastný launcher zameraný na službu zasielania správ. Smartfón sa však medzi používateľmi neuchytil.

Nie je veľkým prekvapením, že Facebook plánuje uviesť na trh inteligentné hodinky, pretože spoločnosť uvažovala o kúpe spoločnosti Fitbit ešte pred tým, ako ju kúpila spoločnosť Google. Správa portálu The Information tiež naznačuje, že ak sa hodinky dostanú do predaja, budú sa predávať za podobnú cenu, ako sú náklady na ich výrobu. Facebook by následne v roku 2023 vydal ďalší vylepšený model inteligentných hodiniek.

Facebook tiež plánuje uviesť na trh okuliare na rozšírenú realitu odlišné od Oculus Quest 2. Tie však majú prísť až v roku 2023.

Prečítajte si tiež: Osobné údaje používateľov Facebooku sú na predaj prostredníctvom Telegram bota

Zdroje: The Information