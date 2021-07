Facebook a Ray-Ban spolupracujú na smart okuliaroch, prídu tento rok

Mark Zuckerberg, CEO spoločnosti Facebook potvrdil, že najnovšie hardvérové zariadenie, ktoré spoločnosť vydá, budú práve smart okuliare, na ktorých pracujú so spoločnosťou Ray-Ban. Presný dátum vydania nepoznáme, plánované je ale ich vydanie v tomto roku.

Facebook potvrdil partnerstvo pri výrobe smart okuliarov s Ray-Ban a EssilorLuxottica už v septembri 2020. Samotné okuliare neponúknu podporu rozšírenej reality (AR). Mali by však mať svoj ikonický dizajn, ktorým je Ray-Ban známy. To by aj mal byť hlavný rozdiel medzi inými smart okuliarmi na trhu.

Čo sa týka okuliarov s podporou rozšírenej reality, ktoré poskytnú už viacero rôznych funkcií, Facebook údajne pracuje aj na takýchto. Oznámil ich taktiež minulý rok a nazýva ich Project Aria (na fotografii nižšie).

