Facebook má VÝPADOK, zasiahol aj služby Instagram, WhatsApp, Messenger a Oculus VR

Služby Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger a Oculus VS práve teraz zasiahli výpadky. Mnoho používateľov na celom svete má problémy s pripojením sa k službám spoločnosti Facebook.

Problémy boli zaznamenané pri každej z týchto aplikácií a pri službách pre počítače pre každú z platforiem Facebooku už asi od 17:30. Výpadky sú globálne, na čo poukazujú aj mapy na webe DownDetector.

V súčasnosti neexistuje spôsob, ako sa problémom vyhnúť, takže budete musieť počkať, kým ich spoločnosť Facebook nevyrieši, aby bolo znovu možné sa pripojiť k službám sociálnych sietí ako Facebook, Instagram, WhatsApp alebo Facebook Messenger. Niektorí používatelia tiež nahlásili problémy s hernými službami virtuálnej reality Oculus.

Andy Stone, riaditeľ spoločnosti Facebook pre komunikáciu, zdieľal aktualizáciu, ktorá hovorí, že spoločnosť si je týchto problémov vedomá a v súčasnosti pracuje na oprave.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Prvým z oficiálnych kanálov spoločnosti Facebook bol účet služby WhatsApp, ktorý uviedol, že o probléme vedia a snažia sa dostať všetko do normálu.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Krátko na to priznali problémy aj oficiálne účty spoločnosti a služby Facebook na platforme Twitter, kde sa spoločnosť tiež ospravedlnila za vzniknuté nepríjemnosti.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021

Služba Instagram taktiež problémy potvrdila.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

V marci a apríli tohto roku už došlo k veľkému výpadku služieb tejto spoločnosti. Tentokrát môže ísť o podobný problém, pretože má vplyv na rovnakú sériu aplikácií a služieb. Spomínané posledné výpadky boli spôsobené chybou v DNS systéme jednotivých služieb. Dôvod súčasného výpadku zatiaľ nie je známy, avšak mohlo by opäť ísť o podobný problém.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Cloudflare uviedol na platforme Twitter, že sa zdá, že BGP trasy Facebooku boli stiahnuté z internetu.

. @Facebook DNS and other services are down. It appears their BGP routes have been withdrawn from the internet. @Cloudflare 1.1.1.1 started seeing high failure in last 20mins. — Dane Knecht (@dok2001) October 4, 2021

Jake Moore, bývalý vedúci digitálnej kriminalistiky v Dorset Police a teraz špecialista na kybernetickú bezpečnosť v globálnej firme ESET zaoberajúcej sa kybernetickou bezpečnosťou, pre portál Independent povedal: „Výpadky narastajú v objeme a často môžu smerovať ku kybernetickému útoku, čo však môže na začiatku spôsobiť zmätok, keď diagnostikujeme príčiny.“

Brian Krebs z kybernetickej bezpečnostnej spoločnosti Krebs on Security uviedol na platforme Twitter vlastný záver, že DNS záznamy smerujúce prevádzku na weby a služby spoločnosti Facebook boli dnes ráno (večer nášho času) jednoducho stiahnuté z globálnych smerovacích tabuliek.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail? — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Výpadok údajne postihuje aj službu Facebook Workplace a interný web spoločnosti.

Facebook’s Workplace and internal site are also having DNS issues



where can FB employees file the SEV now? pic.twitter.com/wjCCviEccL — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 4, 2021

Výpadok sa zdá byť vážnejší, ako sa očakávalo. Technici spoločnosti Facebook boli údajne vyslaní do amerických dátových centier spoločnosti, aby sa pokúsili problém vyriešiť. To znamená, že tento výpadok, ktorý je asi najvážnejším výpadkom Facebooku od roku 2019, kedy boli služby spoločnosti offline dlhšie ako 24 hodín, sa môže ešte predĺžiť.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Naše testy a dáta z webu DNS Checker naznačujú, že služby spoločnosti Facebook sa začínajú pomaly obnovovať.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Facebook oficiálne potvrdil obnovu svojich systémov. Služby Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Oculus VR, Facebook Workplace aj interné weby spoločnosti by už mali byť plne funkčné.

Služby spoločnosti Facebook sú opäť plne funkčné.

Spoločnosť Facebook sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.

Článok bol priebežne aktualizovaný. [Posledná aktualizácia: 05.10.2021 00:59]

Zdroje: Downdetector, Services Down, The Independent, Twitter, DNS Checker

Zdroj titulného obrázka: vlastný koncept autora