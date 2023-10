Facebook a Instagram sa zrejme spoplatnia tvrdí zahraničný denník !

Zahraničný denník prišiel s tvrdením, že Facebook sa chystá spoplatniť Instagram a Facebook. Ponuka má platiť len pre európskych používateľov a umožní používať Facebook a Instagram bez reklám.

Časom by asi pribudol aj WhatsApp. Otázka znie, či sa toto riešenie bude pozdávať reguláciám v EÚ. Druhou možnosťou má byť vynútená personalizovaná reklama, ktorú podľa všetkého nepôjde vypnúť. Otázka znie, či by si Facebook nepodkopal rybník takýmto krokom, keďže veľké množstvo zadávateľov reklamy využíva práve Facebook a poslednú dobu ešte viac Instagram. Je otázne ako by monetarizoval ich. Spoločnosť to má však isto dobre spočítané a je možné, že by ju vyšlo výhodnejšie ak by platili samotní používatelia než zadávatelia reklamy, kde sa platí za každé zobrazenie.

Drahšie predplatné by bolo v prípade ak používateľ blokol reklamu aj v mobilu. Stáť by to malo približne 14 USD alebo 10-13 EUR, pričom každý ďalší účet by vyšiel na 6 EUR mesačne. Hovorí sa, že pri kombinácii FB+IG bude cena niečo cez 16 EUR.

Platili by ste za sociálne siete (bez reklám)? Napíšte nám do komentárov.

Zdroj: The Wall Street Journal, techspot

Image Credit: Wiki, By InvadingInvader - Own work, CC BY-SA 4.0