Facebook a Instagram dostanú zaujímavú funkciu

Vo svojej podstate pôjde o staro-novú funkciu.

Zákon o digitálnych službách (Digital Services Act (DSA)) už onedlho nadobudne platnosť. To pre technologické spoločnosti znamená len jedno - prispôsobiť sa skôr, ako to začne platiť (teda ak chcú giganti naďalej podnikať na území Európskej únie). Prispôsobiť sa musí aj napríklad spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete - Facebook, Instagram a Threads. Líder medzi sieťami sa preto rozhodol zmobilizovať takmer 1 000 ľudí, aby dokázal splniť všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona. Novinky v sieťach sú zavádzané postupne, ale už onedlho uvidíme zmeny, pretože niektoré z nich majú vstúpiť do platnosti už počas budúceho mesiaca.

Na čo sa teda môžeme tešiť? "Pamätníci" si určite pamätajú chronologické zobrazenie príspevkov od členov rodiny a priateľov. Táto funkcia sa časom vytratila, nakoľko vtedajšia spoločnosť Facebook uznala za vhodné, že náhodné zobrazovanie príspevkov bude lepšie. Tak by používateľovi nemalo nič "ujsť", samozrejme aj s agresívnejším zobrazovaním cielenej reklamy. Keď sme už pri reklame, tá by už nemala byť až tak cielená, ako doteraz. Spoločnosť Meta bude taktiež musieť archivovať všetku zobrazenú reklamu za jeden rok, ktorá sa vám zobrazila. Dôvodom má byť sprístupnenie nových nástrojov pre výskumníkov, ktorí narábajú s týmito informáciami.

Spoločnosť Meta paradoxne tieto zmeny uvítala a naopak, keď podobné obmedzenia zaviedol technologický gigant Apple pre svoje OS, tak sociálny gigant "penil".

Zdroj: Engadget,