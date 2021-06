Facebook chce toho vidieť a vedieť viac prostredníctvom hodiniek

Facebook má v pláne vyrobiť hodinky s dvoma fotoaparátmi.

Najväčšia sociálna sieť na svete - Facebook, má pracovať na vývoji a výrobe smart hodiniek s dvoma fotoaparátmi, ktoré zároveň dokážu aj natáčať video. Majú byť schopné pracovať bez použitia smartfónu. Zatiaľ nie sú známe technické detaily, teda aký veľký bude displej, rozlíšenie fotoaparátov, kapacita batérie a podobne. Smart hodinky by ale malo byť možné oddeliť od remienka, vďaka čomu by ste mali vedieť ľahšie fotiť alebo natáčať videá. Obsah by sa hneď zdieľal na sociálnych sieťach - Facebook alebo Instagram.

Hodinky by mali dokázať natáčať videá vo FullHD rozlíšení s automatickým zaostrovaním, z oboch fotoaparátov. Prvý fotoaparát by sa mal nachádzať na strane displeja a druhý na zadnej strane, keď vyberiete hodinky z remienka. Facebook by mal zároveň pracovať s výrobcami príslušenstiev pre hodinky. Dvaja zamestnanci, pracujúci na vývoji hodiniek, ktorí chceli ostať v anonymite hovoria, že by malo ísť o rôzne štýly uchytenia - napríklad na batoh. Spoločnosť má počas vývoja spolupracovať aj s mobilnými operátormi.

Facebook chce dosiahnuť to, aby ľudia používali hodinky tak, ako teraz používajú smartfóny, pričom má sociálna sieť v pláne vyrobiť viacero podobných zariadení, vďaka ktorým chce obísť spoločnosti akými sú Apple alebo Google. Modrá sociálna sieť chce v podstate obísť politiku ochrany súkromia týchto výrobcov smartfónov a tak lepšie cieliť a predávať reklamu, keďže sa riaditeľ spoločnosti ohradil voči týmto pravidlám, s tým že po vydaní iOS 14.5 nemôže cieliť reklamu svojim používateľom a tak prichádza o zisk.

Zdroj: TheVerge,