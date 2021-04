Facebook chce konkurovať Clubhouse

Spoločnosť Facebook chce konkurovať aplikácii Clubhouse, a to nie len jedným produktom.

Sociálna sieť Clubhouse aktuálne stále zažíva svoj raketový vzostup, aj keď už postupne poľavuje. Sociálne siete v Clubhouse naďalej vidia konkurenciu a pripravujú podobné produkty, ktorými chcú zaujať a tým si minimálne udržať počet používateľov. Medzi ne patrí napríklad aj spoločnosť Twitter, ktorá tiež pracuje na svojej forme hlasového chatu - Spaces, lenže nedávno zareagovala aj sociálna sieť Facebook. Tá má v pláne spustiť hneď niekoľko produktov, s ktorými chce konkurovať populárnemu Clubhouse-u.

Generálny riaditeľ spoločnosti Facebook - Mark Zuckerberg sa vyjadril, že plánujú uviesť na trh hneď niekoľko produktov, ktoré sa budú zameriavať na hlas. Jedným z produktov má byť Soundbites, čo by v tomto prípade mali byť krátke zvukové klipy. Medzi ďalšími produktami majú byť aj nástroje na tvorbu zvukových efektov, ale aj nástroje na skvalitnenie zvukovej stopy. Facebook zároveň testuje živé chatovacie miestnosti, pričom tento produkt by mal prísť do ostrej prevádzky ku koncu tohto roka. Sociálna sieť chce zaobchádzať so zvukom podobne, ako zaobchádza s fotografiami alebo s videom na prvotriednej úrovni.

Sociálna sieť Clubhouse nezaujala len bežných používateľov, ale aj celebrity, medzi ktoré patrí napríklad aj majiteľ Tesly a SpaceX - Elon Musk, ktorý tam živo diskutoval. V súčasnosti ale sociálna sieť zažíva stagnáciu, nakoľko je dostupná zatiaľ len pre zariadenia od spoločnosti Apple, kde rozdiel medzi marcom a februárom je až 70-percentný. Clubhouse by mal aktívne pracovať na android verzii svojej aplikácie, vďaka čomu by mohli zaznamenať ďalší rast.

Zdroj: Gimochina,