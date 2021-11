Expanzia vesmíru má mať vplyv na čierne diery

Rast vesmíru má priamo vplývať na rast čiernych dier.

Čierne diery sú stále záhadné objekty, ktoré neustále fascinujú vedcov, snažiacich sa ich pochopiť, aj keď sa im to zatiaľ stále nedarí. Medzi jednu zo záhad patrí aj ich neúmerná veľkosť vzhľadom na vek vesmíru. Výskumníci posledných šesť rokov sledujú fúzie týchto objektov, ktoré sa prejavujú silnými gravitačnými vlnami. Tieto vlny detegujú vedci pomocou detektorov gravitačných vĺn. Jednými z takých sú LIGO a Virgo.

Zatiaľ ani jedna z teórií nedokázala vysvetliť ich veľkosť vzhľadom na veľkosť vesmíru, nakoľko fyzici očakávali maximálnu hmotnosť týchto objektov na úrovni 40 sĺnk. To vzhľadom na posledné objavy, nekorenšponduje s teóriami, nakoľko sa vedcom podarilo objaviť čierne diery s hmotnosťou 50 sĺnk, ale aj s hmotnosťou 100 sĺnk.

Tímy výskumníkov z Chicagskej Univerzity, Hawaiskej Univerzity v Mānoa a Michiganskej Univerzity v Ann Arbor prišli s teóriou, ktorú publikovali v časopise Astrophysical Journal Letters. Podľa tejto teórie, čierne diery naberajú hmotnosť zo samotnej expanzie vesmíru.

Astronómovia modelujú v simuláciách statický vesmír, teda taký, ktorý sa nerozpína. Ide teda o zjednodušený model. Vďaka tomu nemusia sledovať toľko zmien. Lenže ani jeden model, nedokázal objasniť nečakane veľké hmotnosti čiernych dier. To by mala vysvetliť nová teória, pomocou ktorej vedci pomenovali tento jav, ako kozmologická väzba. Tieto masívne objekty by mohli získavať energiu na svoj rast aj mimo "klasickej" cesty požierania hviezd, planét, plynu a prachu.

Nová teória zároveň neodporuje doteraz zaužívaným modelom, treba ale dodať, že teória ešte čaká na svoje potvrdenie alebo vyvrátenie. To by sa malo podariť pomocou vylepšených detektorov gravitačných vĺn.

Zdroj: Phys.org,