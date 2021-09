Exkluzívne funkcie Google Pixel zariadení sa dostanú aj iné Android smartfóny

Google plánuje priniesť prémiové funkcie zo smartfónov Pixel aj na iné Android zariadenia.

Smartfóny Google Pixel už nebudú obsahovať exkluzívne funkcie, ale dostanú sa aj k používateľom iných značiek. Môžete očakávať, že onedlho pribudne funkcia Heads Up, ktorá je súčasťou aplikácie Digitálna rovnováha. Táto funkcia vás upozorní, keď deteguje, že chodíte a pozeráte sa na smartfón, aby ste sa venovali chôdzi. Do zariadení sa dostane aj funkcia Trezor, do ktorej si môžete v rámci aplikácie Google Fotky ukladať fotografie. Používatelia Gboard klávesnice sa určite potešia rozšíreným možnostiam kopírovania a vkladania textu. Okrem toho, budete môcť napríklad vyňať telefónne číslo z kopírovaného textu.

Ak máte zariadenie s OS Android 11, môžete očakávať aj funkciu Pixel Smart Compose, pomocou ktorej budete jednoduchšie písať vaše správy.

Americká spoločnosť Google myslela aj na ľudí s telesným postihnutím a uvoľní pre nich funkcie aj na iné zariadenia s OS Android, ktoré boli doteraz exkluzívne pre Pixel smartfóny. Medzi funkciu uľahčujúcu prácu so smartfónom patrí aj Camera Switches. Pomocou nej môžu používatelia prostredníctvom prednej kamery ovládať svoj smartfón pohybom očí. Na túto funkciu nadväzuje aj Project Active, kde si majitelia zariadení budú môcť naprogramovať jednotlivé akcie na pohyby tváre a očí. Tým môžete odosielať predpísané správy, prípadne zapínať a vypínať jednotlivé funkcie smartfónu.