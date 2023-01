Existuje vôbec tmavá hmota?

Tmavá hmota je zrejme najväčšia otázka súčasnej fyziky. Napriek značnému úsiliu sa tmavú hmotu stále nedarí nájsť. Väčšina experimentov na jej hľadanie je zameraná na nájdenie častice, ako najpravdepodobnejšieho kandidáta tmavej hmoty. No zatiaľ bezvýsledne.



Preto sa zrodili teórie, v ktorých tmavá hmota neexistuje a ktoré vysvetľujú rotáciu galaxií pomocou modifikovaných teórii gravitácie. Takou je aj teória MoND, ktorá modifikovala Newtonovskú gravitačnú formulu. Do štandardnej formuly, kde gravitačná sila klesá so štvorcom vzdialenosti pridáva veľmi malú konštantnú, tiež príťažlivú silu, ktorá nezávisí od vzdialenosti. Prepis MoND do rovníc relativity viedol k viacerým modelom, pričom aktuálny článok, publikovaný Kyu-Hyun Chae-om z Sejong University v Južnej Kórei na preprintovom serveri arxiv.org, podporuje závery jednej z nich, teórie AQUAL. Článok analyzoval rýchlostné krivky 152 galaxií v SPARC (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves) databáze. Nájdete ho na preprintovom serveri arxiv.org na adrese https://arxiv.org/abs/2207.11069



Otázka existencie tmavej hmoty je stále otvorená. Je možné, že tento článok a výsledky v ňom publikované budú dôležitou časťou riešenia tejto záhady.

