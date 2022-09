Európsky štát chce prenajímať elektromobily

Európsky štát chce tak dostať elektromobily medzi viac ľudí.

Krajina galského kohúta - Francúzsko aktuálne dotuje trh s elektromobilmi so sumou 6 000 eur, lenže podľa vlády tento krok nestačí a plánuje spustiť ďalší program. Tým je prenajímanie elektromobilov, vďaka čomu by sa mali elektromobily značne rozšíriť medzi ľudmi. Aspoň taký je plán ministra pre rozpočet - Gabriela Attalu, podľa ktorého sú elektromobily stále drahé. Francúzske úrady v súčasnosti skúmajú "cesty", ako rýchlo a efektívne aplikovať nový program. Nové vládne opatrenie pripomína to, ktoré zavádza vláda Spojených štátov amerických, aj keď v tomto prípade to nie je až v takom rozsahu.

Francúzski vodiči môžu získať až 6 000 eurovú dotáciu na elektromobil s maximálnou cenou 47 000 €. Okrem toho majú záujemcovia možnosť "vymeniť" svoj starý automobil za nový elektrický, vďaka čomu si môžu elektromobil kúpiť lacnejšie. Napriek týmto opatreniam, sa vláde nepodarilo zvýšiť záujem o kúpu elektromobilu. Zo všetkých predaných nových automobilov, tvoria automobily na elektrický pohon len 12 percent. V rámci nového programu by malo byť možné si prenajať elektromobil za sumu 100 eur mesačne. To, či sa nový podporný balík ujme, je zatiaľ vo hviezdach.

Zdroj: Engadget,