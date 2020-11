Európska vesmírna agentúra chce vyčistiť orbitu okolo Zeme od vesmírneho odpadu.

V súčasnosti obieha okolo Zeme zhruba 2 800 aktívnych satelitov. Je to veľa, ale nie je to nič v porovnaní s množstvom neaktívnych objektov, tiež nazývaných ako vesmírny odpad. Vedci odhadujú, že okolo našej planéty momentálne obieha takmer 3 000 neaktívnych satelitov, čo nezohľadňuje 900 000 kusov trosiek o veľkosti menej ako 10 centimetrov, ktoré by potenciálne mohli spôsobiť katastrofu, ak by narazili na nesprávny satelit v nesprávnom čase.

Vedci a inžinieri sa v súčasnosti usilovne snažia tento problém vyriešiť, ale Európska vesmírna agentúra je v už počiatočných fázach vykonávania jedného z najbizarnejších riešení: Vesmírny pazúr (Space claw), ktorý zachytí väčšie neaktívne satelity a nasmeruje ich späť do zemskej atmosféry, kde satelit aj pazúr môžu zhorieť.

Zdroj: Cnet,