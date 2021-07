Európska únia schválila kontroverzné nariadenie a bude čítať naše správy!

Európska únia ide paradoxne proti sebe, nakoľko silno tlačí na ochranu súkromia.

Európsky parlament 6. júla schválil kontroverzné nariadenie, o ktorom sme vás informovali ešte 15. októbra 2020. Tým v podstate ide EÚ proti tomu, čo doteraz hlása, teda ochrana súkromia. Vďaka tomto rozhodnutiu vám budú môcť poskytovatelia osobnej komunikácie nahliadať do správ, čítať ich obsah a prehliadať multimediálny obsah. Únia zákon obhajuje ako prostriedok voči zneužívaniu detí. Otázka znie, či sa máme báť toho, že poskytovatelia služieb pre komunikáciu nebudú zneužívať toto nariadenie vo svoj prospech. Správy a ich obsah bude kontrolovaný umelou inteligenciou, nad ktorou bude ľudský dohľad.

Niektorí europoslanci vyjadrili obavy ohľadom zneužívania tejto legislatívy, kde medzi možné zneužitie patrí aj odhalenie súkromnej komunikácie dvoch dospelých osôb, ktoré si posielajú intímne fotografie a videá. To by mohlo podľa europoslanca Patricka Breyera otvoriť dvere k zneužitiu obsahu správ. Paradoxne, GDPR obsahuje opatrenia na zisťovanie sexuálneho zneužívania detí, čo ale v prípade súkromných správ neplatí. Medzi ďalších kritikov tohto nariadenia patrí aj Európsky dozorný úrad pre ochranu údajov, ktorý spochybnil zľúčiteľnosť opatrenia so základným právom na súkromie. Oproti tomu, americká mimovládna organizácia Thorn uvítala tento krok Európskej únie, ktorá poukázala na 15 000 percentný nárast nahlasovania detského zneužívania za posledných 15 rokov.

Dá sa predpokladať, že ľudia budú chcieť zachovať svoje súkromie a nájdu si aplikácie, ktoré im zabezpečia súkromie počas komunikácie. Medzi také aplikácie patrí aj Telegram, ktorý je známy hlavne v Rusku a Ukrajine, kde je veľmi využívaný, nakoľko odoláva vládam oboch krajín preniknúť do komunikácie jej používateľov. Európska únia urobila vo svojej podstate podobný krok, aký robia krajiny, ktoré sama kritizuje (Rusko alebo Čína).

K téme sa vyjadril aj Alexander Hanff, ktorý bol sám obeťou detského zneužívania a otvorene kritizoval toto nariadenie, podľa ktorého sa týranie osôb presunie viac do "podzemia". Vďaka tomu bude ťažšie odhalitelné a teda sa minie účinku.

