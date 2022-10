Európska únia sa zaviazala zakázať predaj automobilov so spaľovacími motormi!

Približne o jedno desaťročie si už automobil so spaľovacím motorom nekúpite.

V priebehu tohto týždňa sa dohodla Európska únia a Európska rada na návrhu zákazu predaja automobilov so spaľovacími motormi. Rokom zákazu predaja by mal byť rok 2035. Zmena by mala prísť postupne. Prvým krokom by malo byť zníženie emisií CO2 o 55 percent oproti roku 2021, ktoré by mali maximálne vyprodukovať nové automobily. V prípade dodávok, je Európska únia "benevolentnejšia", pretože tu má byť hodnota zníženia emisií oproti roku 2021 len o 50 percent. Tieto hodnoty musia výrobcovia automobilov splniť do roku 2030. Týmito prísnymi pravidlami chce Európska únia prinútiť automobilové spoločnosti, aby prešli na "zelené" technológie, akými sú napríklad elektromobily.

Európska únia zároveň verí, že novými pravidlami a blížiacim sa zákazom predaja automobilov so spaľovacími motormi, podnieti automobilové spoločnosti k výrobe lacnejších elektromobilov, prípadne uhlíkovo neutrálnych palív. V prípade, že sa automobilke nepodarí dodržať prísne emisné limity pre nové automobily, môže dostať pokutu vo výške 95€ za každý gram CO2 na kilometer nad limit. Zaujímavosťou na návrhu je to, že malí výrobcovia automobilov, akými sú napríklad Ferrari, Lamborghini, Aston Martin a podobne sú vyňatí z nových pravidiel do roku 2035.

Samozrejme k zákazu predaja automobilov spaľovacích motorov smeruje aj veľa iných krajín. Napríklad niektoré americké štáty plánujú taktiež úplný zákaz spaľovacích motorov, pričom podobné kroky postupne nastoľujú aj niektoré ázijské krajiny, akými sú napríklad Japonsko alebo Čína.

Zdroj: Techspot,