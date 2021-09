Európska únia plánuje presadiť používanie jediného druhu konektoru na všetko

Európska únia chce presadiť používanie jediného druhu konektoru na všetkých zariadeniach. Je možné, že ho budú obsahovať aj zariadenia Apple iPhone.

Európska komisia, ktorá je výkonnou zložkou Európskej únie predstavila svoju víziu jedného konektora pre všetky elektronické zariadenia. Je veľmi pravdepodobné, že tým konektorom bude práve - USB-C. EÚ chce dosiahnuť to, aby sa konektor nachádzal na všetkých možných elektronických zariadeniach, teda od smartfónov, tabletov, cez slúchadlá, notebooky, až po fotoaparáty. Samozrejme, už teraz sa predávajú notebooky, ktoré nabijete cez zmienený port. Únia ale chce tento port unifikovať, čím chce v podstate zrušiť ostatné proprieratné konektory.

Áno, toto nariadenie by zrušilo aj Lightning konektor, ktorý používa americká spoločnosť Apple vo svojich zariadeniach. Tento krok by zároveň obmedzil spoločnosti aj časť príjmov z programu MFI (Made For iPhone). Podľa Apple-u, by presadenie jediného konektoru zabrzdilo inovácie a spôsobilo vytvorenie kopy elektronického odpadu a rozmarných používateľov. Lenže neuľahčila by práve jedna nabíjačka na "všetko" používateľom zariadení značne život? Namiesto používania rozdielnych nabíjačiek a káblov s rôznymi druhmi konektorov.

Podľa štúdie vykonanej v roku 2019 pre Európsku úniu, mal 50 percentné zastúpenie na trhu Micro-USB konektor, 29 percent z koláča si ukrojil modernejší USB-C konektor a na treťom mieste skončil s 21 percentami Apple Lightning konektor. Dá sa predpokladať, že USB-C konektor už prevážil, nakoľko začína dominovať v predávaných zariadeniach, hlavne v smartfónoch s operačným systémom Android.

EÚ chce presadiť aj odstránenie nabíjačky z balení, takže ak si kúpite smartfón, balenie nebude obsahovať nabíjačku. Dajú sa očakávať aj súdne spory. To, ako sa zachová spoločnosť Apple sa dá ťažko odhadnúť. Buď sa podvolí, alebo prejde na bezkonektorové technológie, akou je napríklad proprietaný MagSafe, vyvinutý Applom. Ak Európska únia schváli túto smernicu, výrobcovia budú mať 24 mesiacov na implementovanie nového konektoru do svojich pripravovaných zariadení.

