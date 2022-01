Európska únia chce vlastné DNS servery

Únia chce vlastnú sieť DNS serverov, ktoré budú fyzicky na území Európy.

DNS servery majú vo väčšom množstve pod správou rôzne spoločnosti, to sa ale nepáči organizácii s názvom - Európska únia, ktorá chce vybudovať vlastné. Projekt dostal názov - DNS4EU. V tomto prípade chce EÚ zabezpečiť ochranu osobný údajov, ale aj z iných bezpečnostných dôvodov. Jedným z takých dôvodov je aj to, že väčšinu DNS serverov vlastní spoločnosť Google, ale aj Cloudfare. Vrámci projektu by dochádzalo k filtrovaniu nelegálneho obsahu, ktorý sa nachádza na nebezpečných doménach, ale aj blokovanie phishingových stránok a podobne.

Do filtra by boli pridané aj webové stránky, zakázané na základe rozhodnutia európskych súdov. Nakoľko pôjde o projekt Európskej únie, tak projekt DNS4EU by musel dodržiavať zákony, ktoré platia na území spoločenstva. V tomto prípade sa intenzívne spomína dodržiavanie GDPR, čo znamená, že údaje by neboli predávané ďalej a teda by neboli speňažované. Potešujúce na tomto projekte je to, že používanie serverov nebude podmienené a teda ich využitie bude na báze dobrovoľnosti. Pre konfiguráciu zariadení budú dostupný sprievodcovia.

Zdroj: XDA-Developers,