Európska únia chce prepísať pravidlá internetu

Európska únia chce dosiahnuť, aby sa veľké technologické spoločnosti otvorili svetu.

Od 1. novembra vstúpi do platnosti nové nariadenie Európskej únie, ktoré má prinútiť technologických gigantov, aby otvorili svoje platformy. Nové nariadenie má dopad aj na svetovú politiku, čim chce únia naznačiť, že reguluje internetové spoločnosti prísnejšie ako Spojené štáty americké. Podľa Gerarda de Graafa, ak máte napríklad Apple iPhone, malo by vám byť umožnené, aby ste si mohli nainštalovať aplikácie aj mimo oficiálneho App Storu. Očakáva sa, že dopad DMA (Digital Markets Act) na technologické spoločnosti bude veľký. To by sa malo prejaviť taktiež v internetovej komunikácii, kedy napríklad WhatsApp by mala byť schopná prijímať správy z konkurenčných platforiem, napríklad Telegram, Signal, Wire a podobne.

Zmeny by sa mali dočkať aj mobilné operačné systémy. V tomto prípade by mali výrobcovia ponúknuť možnosť výberu obchodu s aplikáciami pre ich inštaláciu do zariadení. Zákon dáva spoločnostiam čas na prispôsobenie sa. Európska únia musí zároveň vytipovať nadnárodné spoločnosti, ktoré sa musia prispôsobiť novému nariadeniu. Budú mať na túto zmenu čas v dĺžke šiestich mesiacov. DMA by malo mať približne rovnaký, ak nie väčší dopad na spoločnosti ako bolo zavedenie GDPR. De Graaf hovorí o tomto nariadení, ako o ochrancovi používateľov internetu a technologických zariadení, ale aj spoločností pred nekalými praktikami.

Zdroj: ArsTechnica,