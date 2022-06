Európska únia chce pokutovať firmy

Ak firma nestihne zareagovať na výzvu včas, bude pokutovaná.

Európska únia plánuje zaviesť vysoké pokuty, ktorým budú čeliť technologické spoločnosti, ak nepodniknú kroky proti takzvaným "deep fake" videám, zverejnených na ich platformách. Podľa agentúry Reuters mala Európska komisia zverejniť nové nariadenie, ktoré má byť súčasťou boja proti falošným správam, nakoľko tento druh "fake news" má narastajúci trend. Nový dokument z dielne EÚ má popisovať príklady správania a obsahu, s ktorým sa budú musieť spoločnosti vysporiadať. Sociálne siete tak budú nútené zaviesť nové pravidlá pre filtrovanie obsahu.

Tieto pravidlá majú súvisieť so zákonom o digitálnych službách (DSA), na ktorom sa dohodli členské štáty Európskej únie, ešte na začiatku tohto roka. Podľa tohto zákona majú byť spoločnosti pokutované až do výšky 6 percent ich ročného globálneho obratu. Vďaka novým pravidlám, by mali byť falošne vytvorené videá veľmi rýchlo odstránené zo sociálnych sietí. Tým sa zároveň malo zabrániť šíreniu nepravdivých informácií, keďže tvorcovia deep fake videí dokážu zneužiť napríklad reálne odvysielané video, kde nahradia hlas a vyslovené slová upraveným hlasom a slovami.