Európska únia chce označovať obsah generovaný AI

EÚ chce týmto krokom zabrániť masívnemu rozšíreniu falošných správ.

Obsah generovaný umelou inteligenciou sa postupne zdokonaľuje, čím je ho pre ľudí oveľa ťažšie rozoznať. Vďaka zlepšujúcim sa vlastnostiam AI, môžu byť vytvorené napríklad fotografie, ktoré zďaleka nezodpovedajú realite, no napriek tomu pôsobia tak dôveryhodne, že môžu zmiasť masy ľudí. Tomu chce nová iniciatíva Európskej únie predísť. Podľa zástupkyne šéfa Európskej únie - Very Jeourovej, by mali spoločnosti, ktoré pracujú s umelou inteligenciou a ponúkajú jej služby verejnosti, viditeľne označovať obsah ňou tvorený. EÚ zároveň chce požadovať od spoločností, aby označenie nebolo niekde na obrázku napísané malými písmenami, namiesto toho musí byť riadne viditeľné.

Podľa The Guardian sa Jourová mala nedávno stretnúť s generálnym riaditeľom spoločnosti Google - Sundarom Pichaiom, ktorého sa mala spýtať, či majú technológiu na rozoznávanie falošných správ. CEO Google mal na túto otázku odpovedať kladne, pričom dodal, že vyvíjajú aj ďalšie technológie. Komisia EÚ chce zaviesť súbor pravidiel pre boj s dezinformáciami. Prvým krokom je Kódex postupov EÚ, s ktorým súhlasili aj technologickí giganti - Microsoft, Google, Meta a Twitter. Posledne spomenutá firma sa nakoniec rozhodla opustiť túto spoluprácu. Tento postup Muskovej spoločnosti sa nepáči Jourovej, ktorá ho označila za "chybný". Americká spoločnosť Twitter by mohla dostať pokutu v prípade nebránenia šírenia dezinformácií až vo výške 6 percent z globálneho obratu. Prípadne by firma dostala zákaz prevádzkovať svoje služby na území EÚ.

Tento krok Európskej únie je jedným z mnohých, ktorými chce zabrániť šíreniu dezinformácií a propagandy štátov, ktoré nezdieľajú podobné hodnoty ako krajiny spoločenstva. Snaha bojovať proti dezinformáciám je pre EÚ dôležitejšou aj pre novoročné vyhlásenia Ruska a Číny, ktoré sa chcú stať lídrami v technológiách spojených s umelou inteligenciou.

Zdroj: Techspot,