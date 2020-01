Európska únia chce opäť jednotné nabíjacie konektory

Európska únia zase oživila myšlienku unifikovaných nabíjacích štandardov.

Už pred pár rokmi vznikla iniciatíva za univerzálny nabíjací konektor. Avšak prechod bol relatívne pomalý. EÚ si vtedy od toho sľubovala zníženie spotreby plastov a samozrejme emisií pri ich výrobe. Úrady predpokladali, že výrobcovia prestanú do balenia pridávať aj nabíjacie adaptéry a káble. Táto iniciatíva prišla ešte v roku 2014. Väčšina výrobcov sa dokázala adaptovať a začali používať microUSB typu B alebo po novom aj microUSB-C konektor. Jedinou výnimkou bola a stále je viac-menej spoločnosť Apple. Tá využíva vlastný Lighting konektor, hoci druhá strana má už USB Typu-A alebo Typu-C. Ale nebol by to Apple keby nový adaptér a USB-C konektor pridával len k najdrahším iPhonom 11 Pro.

Predpokladá sa ale, že už tento alebo ďalší rok Apple prejde na jednotný USB-C konektor. A iniciatíva by mohla byť konečne úspešná a dokonaná.

Zdroj: techspot