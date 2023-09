Európska únia chce investovať do nástrojov na testovanie umelej inteligencie

EÚ chce poriadne otestovať AI pred jej vstupom na náš trh, no ako inak, zadarmo to nebude

Krajiny sa po celom svete snažia predbehnúť jedna druhú, dvojnásobne to platí v rámci technologického rozvoja. Napríklad Európska únia chce investovať nemalé finančné prostriedky do rozvoja v rámci technológií a umelej inteligencie. Taktiež chce zachovať ochranu súkromia svojich občanov v rámci GDPR, no paradoxne chce po vzore Číny zabrániť šifrovanej komunikácii. Teraz chce európske spoločenstvo krajín investovať približne 220 miliónov eur do nového testovacieho programu umelej inteligencie predtým, ako vstúpi na trh. Byrokrati chcú touto investíciou pomôcť lepšie chrániť práva svojich občanov, ale aj trh. Preto sa má zaviesť koncept testovacích a experimentálnych zariadení (Testing and Experimentation Facilities - TEF).

Tieto zariadenia majú byť dokopy štyri a každé z nich bude zamerané na inú oblasť testovania:

AI-Matters TEF - cieľom tohto nástroja má byť zvýšenie flexibility a odolnosti v rámci výrobného sektora, kde sa používajú robotické a autonómne systémy. Agropotravinárske TEF - cieľom má preskúmanie aplikácií založených na umelej inteligencii pre poľnohospodársku výrobu. Jedná sa napríklad o použitie robotický traktorov a iných automatických zariadení. TEF-Health - v tomto prípade sa bude skúmať, či daná umelá inteligencia spĺňa náročné podmienky pre použitie v medicínskom a laboratórnom prostredí, napríklad simulácia mozgu, použitie rôznych inteligentných nástroj na vykonávanie náročných medicínskych zákrokov a podobne. CitCom.ai TEF - cieľom tohto nástroja má byť skúmanie vplyvu umelej inteligencie na rozvoj inteligentných miest, prípadne komunít. Skúmať sa bude aj prípadný dopad na energetický sektor, či doprava v rámci miest, aj mimo nich.

So zavedením nástrojov sa počíta už v januári budúceho roka. Niektoré z týchto nástrojov sú dostupné v obmedzenej podobe už teraz. EÚ chce pomocou týchto nástrojov pomôcť záujemcom o predávanie svojich produktov, aby ich lepšie otestovali a zistili, či budú mať šancu splniť potreby tamojších zákazníkov.

