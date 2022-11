Európska únia chce dostať datacentrá do vesmíru

Kto bude chodiť opravovať vzniknuté chyby, to asi ešte nie je doriešené.

Európska komisia (EK) má skúmať reálne možnosti nasadenia datacentier do vesmíru, čo by malo byť zároveň určitou formou boja proti klimatickým zmenám. Týmto nápadom sa zaoberala štúdia pod vedením EK ASCEND (Advanced Space Cloud for Net Zero Emissions and Data Sovereignty in Europe), ktorá patrí pod projekt "Horizons Europe". Projekt dostal dotáciu vo výške dvoch miliónov eur.

Európska únia vidí v projekte budúcnosť. Datacentrá by boli poháňané výlučne solárnymi panelmi a prenos dát by mal prebiehať pomocou optickej komunikácie. Podľa spoločnosti Thales Alenia Space, by mal európsky spolok už disponovať potrebnými technológiami, takže by mal byť projekt vesmírnych datacentier reálne uskutočniteľný.

Ekológia celého projektu je ale veľmi diskutabilná, pretože už len vynesenie nákladu do vesmíru si vyžiada veľkú produkciu emisií CO2 častíc. Samozrejme, nič nie je bez chyby a je veľmi pravdepodobné, že chyby v datacentrách sa objavia aj vo vesmíre. Tak je na mieste aj otázka servisovateľnosti datacentier. Ďalšou otázkou je výdrž datacentra vo vesmíre, či ako sa na spoľahlivosti podpíše radiácia, ale aj odpad.

Bude zaujímavé sledovať, ako sa k prípadnej realizácii postavia iné krajiny sveta, ako napríklad také Spojené štáty americké, kde je až 6 z 10 spoločností zodpovedných za zhoršenie klimatických podmienok. Samozrejme, k poškodzovaniu klímy prispievajú aj ďalšie krajiny ako Čína, niektoré africké štáty a podobne.

Zdroj: Gizchina,