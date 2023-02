EÚ a USA uzavreli spoluprácu v rámci vývoja umelej inteligencie

Organizácie si sľubujú pokrok v rámci ľudstva, čím chcú ísť priamo proti súkromným spoločnostiam.

Aktuálne uzavreté dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi sa týkajú hlavne ochrany osobných údajov a iných špecifických oblastí v rámci umelej inteligencie. V súčasnosti má medzi oboma partnerskými združeniami krajín vznikať nový typ dohody, ktorá bude zameraná na spoluprácu v oblasti výskumu a využitia AI. Táto dohoda v čase kapitalizmu je zameraná na zlepšenie našej spoločnosti, ako takej. V rámci spolupráce chcú Brusel a Washington pomocou umelej inteligencie a strojového učenia zlepšiť napríklad poľnohospodárstvo, reakcie na núdzové situácie, zdravotníctvo, predpovedanie klímy a mnoho iných oblastí.

EÚ a USA majú spolu budovať nové modely umelej inteligencie a strojového učenia, vďaka čomu by mala byť AI schopná prinášať čo najlepšie výsledky pre ľudstvo. Obe spoločenstvá by chceli využiť umelú inteligenciu napríklad na lepšiu analýzu zaťaženia elektrických sietí pri výrobe elektrickej energie. Analyzované údaje by sa mali dať využiť pre lepšiu tvorbu krízových scenárov. Partnerstvo medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými by malo fungovať aj v rámci ochrany osobných údajov. Zároveň bude aj zlepšená regulácia a bezpečnosť toku dát medzi EÚ a USA.

Zdroj: Techspot,