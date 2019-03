EÚ dnes zabila internet

Európska únia dnes oficiálne prijala kontroverzné zákony, známe ako „Články 11 a 13 (17)“. Zabijú internet ako ho poznáme dnes?

Zákon sa pripravoval 3 roky a mal mnoho odporcov, kde nechýbal ani Google či lokálny seznam.cz. Odporcovia nové zákony označujú ako „daň z odkazu“. Článok 11 vyžaduje aby weby platili za citovaný obsah, sprievodné fotky či krátke úryvky = problémom budú preberané texty, za ktoré nikto nezaplatil pôvodnému autorovi. Zarobiť by mali vydavateľské domy a platiť zase firmy ako Google.

The details matter, and we look forward to working with policy makers, publishers, creators and rights holders as EU member states move to implement these new rules. #Article11 #Article13 (2/2)