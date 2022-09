EÚ chce ľahšie opraviteľné a odolnejšie smartfóny

Európska únia chce novým návrhom výraznejšie obmedziť elektro-odpad.

Podľa návrhu Európskej komisie, by malo nové nariadenie obmedziť tvorbu elektronického odpadu, ktorí sa má rovnať až piatim miliónom automobilov. Návrh by sa mal zamerať hlavne na dostupnosť náhradných dielov a batérií. Výrobcovia smartfónov a tabletov by mali zabezpečiť dostupnosť aspoň 15 základných dielov na obdobie piatich rokov od uvedenia zariadenia na trh. Medzi tieto základné komponenty by mali patriť displeje, batériové kryty, nabíjačky, šuflíky pre SIM/SD karty a podobne. Výrobcovia by mali podľa nového návrhu zabezpečiť, aby si batéria v zariadení zachovala minimálne 80 percentnú kapacitu po 1000 nabíjacích cykloch. Prípadne by mali dodávať náhradné batérie po obdobie piatich rokov.

Výrobcovia musia taktiež zabezpečiť, aby softvérové aktualizácie nespôsobovali zvýšené nároky pre batériu, čím by spôsobovali jej rýchlejšie vybíjanie. Environmentálna koalícia pre normy (ECOS) chce svojim návrhom zájsť ešte ďalej. Výrobca smartfónov a tabletov by mal poskytnúť až päť ročnú záruku na batériu, teda počas tohto obdobia by ste mohli kedykoľvek vymeniť batériu za novú. Zároveň by mali byť zariadenia navrhnuté tak, aby si ich majitelia dokázali opraviť doma, bez návštevy servisu. Návrh počíta aj so zavedením nových označení, podľa ktorých by mali spotrebitelia ľahšie zistiť, akými funkciami smartfón disponuje - teda napríklad trieda odolnosti, výdrž smartfónu na jedno nabitie a podobne.

Zdroj: GSMArena,