EÚ chce investovať 8 miliárd eur do vývoja inovatívnych technológií

Európska únia chce investíciou podporiť hlavne "domáce" spoločnosti.

Okrem rôznych vojen, konfliktov, či sankcií tú máme aj technologické preteky medzi rôznymi krajinami a spoločenstvami. Tak isto ako Spojené štáty americké, tak aj Európska únia chce prilákať na svoju "stranu" spoločnosti, ktoré podporia výskum a vývoj v rôznych oblastiach vedy. Preto sa EÚ rozhodla investovať približne 8 miliárd eur do inovácií. Táto investícia sa nezameriava len na pokročilé čipy, ale aj na technológie prekračujúce aktuálny trh. Snahou únie je sa stať sa zaujímavou "alternatívou" oproti konkurencii v podobe USA, alebo ázijských krajín. Podpora z dielne Bruselu sa má týkať hlavne iniciatívy Important Project of Common European Interest (IPCEI).

To, aby projekt dostal štedrú dotáciu musí spĺňať podmienky, akou je napríklad, že projekt musí mať významný energetický a hospodársky vplyv na minimálne dva štáty. Ďalej pre získanie dotácie je potrebné, aby projekt využíval aj obnoviteľné zdroje energie a podporil hospodársku súťaž. Momentálne si investičný balík rozdelí až 68 projektov, teda približne 56 spoločností - malé, stredné aj veľké podniky, či start-upy. Dotácie získa napríklad Renault, GlobalFoundries, Bosh, ale aj STMicroelectronics. Projekty spoločností zasahujú do rôznych odvetví priemyslu, ako vývoj materiálov, čipov, výrobné procesy, 5G a 6G technológie, no samozrejme aj výskum v oblasti umelej inteligencie.

Dotované projekty pochádzajú až zo 14 krajín:

Česká republika

Fínsko

Francúzsko

Grécko

Holandsko

Írsko

Nemecko

Malta

Poľsko

Rakúsko

Rumunsko

Slovensko

Španielsko

Taliansko

Zdroj: Techspot,