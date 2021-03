ESA predstavila robota v tvare gule určeného na prieskum podzemia Mesiaca

Európska vesmírna agentúra predstavila robota v tvare gule, ktorý by mohol byť použitý na prieskum podzemných jaskýň na Mesiaci. Tento robot sa nazýva DAEDLAUS (Descent and Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures) a je navrhnutý ako súčasť štúdie jaskynného systému Mesiaca oddelenia Concurrent Design Facility v Európskom centre pre výskum a technológie (ESTEC) v Holandsku.

O mesačné jaskyne majú záujem mnohé vesmírne agentúry, najmä pokiaľ ide o zriaďovanie stálych základní na Mesiaci. Nejde teda len o vedecký výskum, pretože by mohli byť zdrojom nedotknutých geologických vzoriek, ale tiež by mohli byť zdrojom surovín, ako je ľad na podporu života alebo prípadne raketové palivo. Tiež by mohli byť upravené, aby slúžili ako určitý typ biotopu, a aby tým pádom poskytovali potrebnú ochranu pred kozmickými žiareniami, teplotnými extrémami alebo mikrometeoritmi.

Najväčšie lunárne jaskyne majú však vchody v tvare jám, čo znamená, že rovery nemôžu len tak zísť do jaskýň. Na to, aby bolo možné sa do takýchto jaskýň dostať, bol vytvorený 46 centimetrový robot DAEDALUS navrhnutý tímom vedeným univerzitou Julius-Maximilians-Universität vo Würzburgu (JMU). Ten by bolo možné do týchto jaskýň spustiť na lane. Po dosadnutí na pevné podlažie by sa robot odpojil a začal by sa posúvať pomocou výsuvných tyčí, ktoré by mohli byť použité aj na odstránenie prekážok alebo analýzu vlastností skaly. Lano, ktoré by robota spustilo do jaskyne by ďalej slúžilo ako WiFi prijímač na udržiavanie komunikácie so Zemou, čím by základňa na Zemi mohla skôr získať údaje a obraz, ktoré robot získa 3D mapovaním jaskyne pomocou lidaru a zároveň meraním teploty a žiarenia.

„Dizajn je riadený požiadavkou pozorovať okolie v celých 360 stupňoch a nutnosťou chrániť interiér pred drsným mesačným prostredím,“ uviedol Dorit Borrmann z tímu DAEDALUS. „Vďaka kamerám fungujúcim ako stereofónny systém videnia a laserovým meraním vzdialenosti guľa deteguje prekážky počas klesania a po dosiahnutí dna jamy sa naviguje autonómne.“

