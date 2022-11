Epic obviňuje Google z nekalej praktiky

Epicu sa nepáči, že Google bráni vstupu konkurenčných obchodov s aplikáciami do operačného systému Android.

Aktuálne prebiehajúce súdne konanie medzi spoločnosťami Epic a Google prináša veľa nových informácií. Podľa spoločnosti Epic mal technologický gigant Google zaplatiť iným firmám, aby nezakladali alternatívne obchody s aplikáciami. To by mal byť aj prípad, z ktorého Epic obviňuje Google, že mal zaplatiť sumu takmer 360 miliónov dolárov (približne 351 639 000 eur) spoločnosti Activision. Tým mal tvorca operačného systému Android zabrániť vytvoreniu konkurenčnej platformy, lebo by tým mohol prísť až o 30 percentnú províziu z predaja aplikácií.

Podľa Epicu toto nebola jediná spoločnosť, ale finančnej kompenzácie sa mali dočkať aj iné firmy, napríklad Ubisoft, Nintendo, ale aj Riot. Spoločnosť Epic preto obviňuje americkú firmu Google z toho, že zo svojho obchodu s aplikáciami - Play Store v podstate vytvorila monopol. Operačný systém Android ako taký umožňuje inštaláciu aplikácií mimo obchodu Play Store, ale podľa Epicu má Google priamo odrádzať konkurenciu od zakladania vlastných obchodov. K týmto obvineniam sa vyjadrila aj spoločnosť Activision, ktorá ich poprela a zároveň poskytla súdu svoje svedectvo.

Kartami môže ešte zamiešať aj Európska únia, ktorá chce v podstate podobným spôsobom dosiahnuť rovnaký cieľ. Za to má byť zodpovedný zákon o Digitálnych trhoch. Ten by mal v podstate prinútiť spoločnosti Google a Apple, aby svoje platformy otvorili svetu.

Zdroj: Techspot,