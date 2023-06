Epic Games vám chce vrátiť určité percentá z nákupu hier

Epic Games sa chce stať príťažlivejším pre hráčov.

Dalo by sa povedať, že na PC platforme jasne dominuje obchod s hrami - Steam a ďaleko za sebou necháva konkurenciu v podobe Xbox Games a Epic Games. Práve Epic Games sa snaží vyvíjať čo najväčšiu snahu, aby bol pre hráčov zaujímavou alternatívou. Preto obchod zaviedol rôzne akcie v podobe darovanie hier, pričom nie raz išlo aj o AAA tituly. Aktuálne je to hra Death Stranding. Napriek tejto snahe sa hernej platforme nedarí prilákať dostatočný počet hráčov, lenže to by sa malo zmeniť. Spoločnosť Epic Games sa rozhodla prísť s ďalšou lákavou novinkou pre hráčov.

On-line predajca hier sa rozhodol ponúkať program odmien za nákup. To znamená, že ak si cez platformu Epic Games kúpite hru, spoločnosť vám vráti 5 percent z nákupu. Samozrejme sú tu určité podmienky. Odmena vám bude pripočítaná na váš účet do piatich dní. Platforma umožňuje kombinovanie odmien pre budúce nákupy. Odmeny nebudete mať večne, na ich vyčerpanie budete mať 25 mesiacov od dňa nákupu hry, DLC obsahu a iných herných doplnkov. Spoločnosť má jednoznačnú snahu, prilákať hráčov na svoju platformu a toto by mohol byť jeden z dôvodov, prečo jej dať šancu.

Zdroj: Gizchina,