Epic Games Store bude rozdávať od 17. decembra každý deň hru zdarma

Epic Games Store od 17. decembra 2020 štartuje svoj výpredaj herných titulov. Pri tejto príležitosti zároveň každý deň od spomenutého dátumu poskytne jednu hru úplne zadarmo. Akcia bude trvať 2 týždne a počas nej služba poskytne hráčom zadarmo až 15 počítačových hier.

Každá z nich sa bude dať získať počas daného dňa, celých 24 hodín. Dostupné hry odporúčame sledovať, pretože ide o možnosť dostať sa k mnohým zaujímavým titulom, v máji tohto roku to bolo napr. GTA V.

