Embracer Group kúpilo Middle-earth Enterprises, čo to znamená pre svet Pána prsteňov?

Ako táto transakcia ovplyvní svet Pána prsteňov?

Holdingová spoločnosť Embracer Group kúpila firmu vlastniacu väčšinu práv na svet Pána prsteňov - Middle-earth Enterprises. Napriek tomu si spoločnosť nemôže robiť s nimi čo chce. Embracer Group ale môže poveriť niektoré zo svojich 120 herných štúdií, aby vytvorilo hru na motív zo sveta Pána prsteňov. Tak môže vzniknúť napríklad hra Dobrodružstvá Eómera, ale nie s podobizňou filmového Eómera, kde hral túto postavu Karl Urban. Je jasné, že spoločnosť túžila už dlhšiu dobu po získaní exkluzívnych práv na tento fantasy svet, nakoľko ešte minulý rok kúpila francúzsku spoločnosť vyrábajúcu stolné, ale aj kartové hry s tematikou Pána prsteňov.

Podľa vyjadrenia holdingovej skupiny, by sme mohli očakávať aj vznik nových filmov a seriálov z Tolkienových kníh o mocnom prsteni. Tak by sme mohli uvidieť napríklad filmy alebo seriály zaoberajúce sa niektorými z postáv - Gandalf, Aragorn, Boromir, Gloch, Eowyn a podobne. Samozrejme, otázna bude výsledná kvalita, ale to už je iná téma. Embracer Group zároveň získal práva na "merch", takže môžeme onedlho vidieť v obchodoch napríklad tričká s motívom Pána prsteňov, ale aj iných postáv. Zatiaľ ale nie je známe, ako to ovplyvní aktuálne licencovaných výrobcov "merchu" spoločnosťou Middle-earth Enterprises.

Zdroj: TheVerge,