Elonov Muskov čip umožní prehrávať hudbu priamo do mozgu

Elon Musk oznámil, že čipy z jeho spoločnosti Neuralink dokážu prehrávať hudbu priamo do mozgu. V minulosti tiež povedal, že čip dokáže liečiť neurologické ochorenia.

Spoločnosť Neuralink založená Elonom Muskom v roku 2016 sa snaží vytvoriť „mozgový počítač.“ Úlohou Neuralinku je vyvinúť nervové rozhranie, ktoré by bolo možné implantovať priamo do mozgu a potenciálne by mohlo obnoviť motorické funkcie a liečiť neurologické poruchy (čo potvrdil aj nedávno v odpovedi na tweet od BWillOfficial), prípadne vylepšiť schopnosti, ktoré daný človek už má. Najvyšším bodom, ktorý by Neuralink mal dosiahnuť je spojenie človeka s umelou inteligenciou.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2020

V roku 2019 Musk uviedol, že firma pracuje na zariadení typu „šijacieho stroja“, ktoré by zabezpečovalo priame spojenie medzi počítačom a čipom vloženým do mozgu. Minulý mesiac počítačový programátor Austin Howard sa Muska prostredníctvom Twitteru spýtal, či by bolo možné počúvať hudbu priamo z čipu. Musk na to odpovedal ako zvyčajne, jednoslovne: „Áno.“ Predchádzajúci deň uverejnil tweet, v ktorom hľadal budúcich zamestnancov pre spoločnosť Neuralink so skúsenosťami v oblastiach telefónov a nositeľnej elektroniky.

Pokusy už boli vykonané na zvieratách a na ľuďoch boli pôvodne plánované na tento rok, avšak podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

Neuralink sa zatiaľ do popredia veľmi nedostal a nie je ani známe, kedy by sme sa mohli dočkať takéhoto produktu. Musk však povedal, že priebeh vývoja a pokrok v ňom oznámi v piatok 28. augusta.

