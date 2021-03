Elon Musk velebí Dogecoin

Elon Musk nazval kryptomenu Dogecoin eBohom.

Po tom, ako Elon Musk nazval Dogecoin - kryptomenou ľudí, začala hodnota tejto digitálnej meny raketovo rásť. Práve o jej vzostup sa postaral generálny riaditeľ automobilovej spoločnosti Tesla. Dovtedy bol Dogecoin, len "srandovnou" kryptomenou založenou na meme obrázku. Musk vo svojom novom statuse povyšuje kryptomenu na úroveň Boha.

Musk si myslí, že by prvá elektronická burza Coinbase, mala umožniť ľuďom obchodovať na svojej platforme aj so spomínanou meme kryptomenou. Ak to burza umožní, bude to mať pravdepodobne veľký vplyv na investorov v rámci trhu s kryptomenami, ale aj zástancov blockchainu.

Majiteľ spoločnosti Tesla a SpaceX v poslednej dobe často túto kryptomenu spomína, čím priamo zvyšuje jej hodnotu. Najväčší ošiaľ ale spôsobil tweet, kde je vyobrazený Elon Musk v scéne z Levieho Kráľa, kde namiesto Simby drží na rukách psa Doge. Musk v tweete dodal, že Dogecoin je digitálnou menou pre každého, pričom nemusíte byť bossom, alebo že v tejto mene neexistujú minimá ani maximá, iba psi. Vďaka týmto statusom, začala táto kryptomena rásť raketovým tempom.

Americká komisia pre cenné papiere a burzy sa domnieva, že Elon Musk vie viac, ako sa tvári. Zároveň chce táto inštitúcia spustiť vyšetrovanie jeho tweetov na sociálnej sieti Twitter. Generálny riaditeľ Tesly na to len odpovedal s nádejou, že to úspešne vyšetria. Musk nedávno kúpil svojmu synovi Xi, neznáme množstvo tejto kryptomeny a nazval svojho syna "toddle holder". Toto slovné spojenie údajne znamená v komunite kryptomien človeka, ktorý neobchoduje s menou, ale ju uschováva.

Zdroj: Gizchina,