Elon Musk sa plánuje presťahovať do Texasu

Jeden z najbohatších ľudí sveta, Elon Musk, sa možno presťahuje do Texasu. Informoval o tom v piatok portál CNBC s odvolaním sa na jeho priateľov a spolupracovníkov. Možným dôvodom je to, že v Texase neexistuje žiadna daň z príjmu.

Tieto nemenované zdroje uviedli, že zakladateľ komerčnej vesmírnej spoločnosti SpaceX a výkonný riaditeľ spoločnosti Tesla vyrábajúcej elektrické autá, Elon Musk, sa plánuje presťahovať do „Štátu osamelej hviezdy“, kde už aj tak pracovne trávi množstvo času. Musk však túto informáciu zatiaľ nepotvrdil. V Texase však navyše neexistuje daň z príjmu, čo by mu ušetrilo nemalý balík peňazí.

Spoločnosť SpaceX so sídlom v Hawthorne v Kalifornii bola založená v roku 2001. A od roku 2003 neustále zvyšuje veľkosť a počet pracovníkov na svojom testovacom mieste v McGregore. Každý raketový motor spoločnosti SpaceX je pred vyslaním do kozmu testovaný v McGregore. Práve v McGregore vyletela do vzduchu raketa Grasshopper, ktorou sa testovali navádzacie, navigačné a riadiace systémy pre vertikálne pristátie znovupoužiteľných rakiet.

Spoločnosť SpaceX tiež sa tiež rozmáha v Boca Chica neďaľeko Brownsville. Spoločnosť oznámila plány na vybudovanie štartovacieho zariadenia Boca Chica v roku 2014. Pokrok bol spočiatku pomalý. Došlo k oneskoreniam spôsobeným stavebnými problémami a spoločnosť sa zamerala na iné veci po tom, čo v roku 2015 explodovala raketa na ceste k Medzinárodnej vesmírnej stanici.

Spoločnosť SpaceX však od minulého roka začala robiť väčšie a väčšie pokroky. Momentálne testuje prototypy svojej kozmickej lode Starship. Kozmická loď Starship spolu s raketou Super Heavy sú určené na prepravu ľudí na Mesiac, Mars a prípadne aj do oveľa vzdialenejších destinácií. Očakáva sa, že spoločnosť čoskoro vyšle svoj prototyp do výšky zhruba 50000 stôp a potom ho jemne vráti na zem, nakoľko už získala povolenie od FAA (Federal Aviation Administration). Predchádzajúce Starship prototypy dosiahli maximálnu vzletovú výšku takmer 500 stôp.

Spoločnosť Tesla so sídlom v Palo Alto v Kalifornii stavia „Gigafactory“ neďaleko Austinu. Vo výrobnom závode elektrických vozidiel s rozlohou viac takmer 200000 metrov štvorcových (čo je dokopy priestor takmer 500000 metrov štvorcových rozložený na niekoľkých poschodiach) sa budú montovať elektrické pickupy Cybertruck, SUV vozidlá Model Y a ťahače.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.