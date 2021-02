Elon Musk financuje SÚŤAŽ na systém odstránenia uhlíka sumou 100 miliónov dolárov

Nová súťaž nadácie XPrize sa zameriava na problém znečistenia uhlíkom s nádejou na objavenie nových technológií, ktoré by ho mohli odstrániť z atmosféry a oceánov. Výhernú sumu venuje generálny riaditeľ spoločností Tesla a SpaceX Elon Musk, ktorý zdôrazňuje potrebu dosiahnutia uhlíkovej negativity.

Súťaž o odstránenie uhlíka z atmosféry a oceánov s výhrami v hodnote 100 miliónov dolárov je najnovšou súťažou od nadácie XPrize určenou na riešenie asi najrozšírenejšieho problému sveta novou technológiou. Bude prebiehať štyri roky a zapojiť sa môžu ľudia z celého sveta, ktorí budú mať za úlohu vyvinúť prototypové systémy schopné odstrániť jednu tonu oxidu uhličitého zo vzduchu denne.

Tímy budú musieť ukázať, ako je možné bezpečne zachytiť uhlík, a to podľa kritérií, ktoré stanovujú, že by sa tímy mali zamerať minimálne na 100-ročné obdobie. Posudzovať sa budú najmä podľa nákladov na tonu zachyteného uhlíka a budú musieť preukázať, že je možné ich systémy navýšiť na gigatonovú úroveň.

„Chceme dosiahnuť skutočne zmysluplný dopad. Uhlíkovú negativitu, nie neutralitu,“ povedal Musk. „Nejde o teoretickú súťaž; chceme tímy, ktoré postavia skutočné systémy, ktoré môžu mať merateľný dopad a mierku na gigatonovej úrovni. Za akúkoľvek cenu. Čas je tu veľmi podstatný.“

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology