Elisabeth Holmes ide do väzenia na 11 rokov

Kedysi úspešná start-upistka padla na dno.

Elisabeth Holmes bola odsúdená na 11 rokov odňatia slobody po tom, ako bola usvedčená z prečinu podvedenia investorov. Holmesová bola odsúdená až v štyroch bodoch obžaloby. Založila totiž start-upovú spoločnosť s názvom Theranos, ktorá bola zameraná na testovanie krvi. Vďaka tomu bola napríklad diagnostikovaná rakovina úplne zdravým ľudom. Žalujúca strana požadovala pre Holmesovú väzbu v dĺžke pätnástich rokov, no jej obhajca sa snažil znížiť trest odňatia slobody len na 18 mesiacov, aj to nie vo väznici, ale v domácom väzení. To ako vieme sa právnikom Holmsovej nakoniec nepodarilo. Tretia strana sporu - probačný úradník navrhoval deväť rokov za mrežami.

Okrem väzenia musí Holmesová zaplatiť aj pokutu, presnejšia vyplatiť investorov. Prokuratúra v tomto prípade navrhuje sumu 800 miliónov dolárov (približne 780 908 000 eur). Suma by mala byť rozdelená medzi 29 investorov. Sudca - Ed Davila stanovil dátum pojednávania na 24. apríl 2023 s tým, že reštitúcie sa dočká len 10 investorov a suma by mala predstavovať 121 miliónov dolárov (približne 118 088 135 eur). Holmesová sa mala počas súdnych konaní brániť tým, že bola uvedená do omylu svojim spolupracovníkom a milencom - Balwanim, ale aj inými zamestnancami. Balwani bol taktiež odsúdený na niekoľkoročné väzenie.

Zdroj: Engadget,