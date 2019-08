Elektrické kolobežky nie sú vždy ekologickejšie ako iné spôsoby prepravy

Ľudia si myslia, že elektrické kolobežky sú ekologickým spôsobom, ako sa pohybovať po meste. Nová štúdia z North Carolina State University však ukazuje, že to nie je také jednoduché: zdieľané elektrické kolobežky môžu byť zelenšie ako väčšina automobilov, ale môžu byť menej zelené ako niekoľko ďalších dopravných možností.



„Spoločnosti prevádzkujúce elektrické kolobežky si myslia, že majú malú alebo žiadnu uhlíkovu stopu, čo je odvážne tvrdenie,“ hovorí Jeremiah Johnson, korešpondujú autor článku a docent stavebného a environmentálneho inžinierstva na NC State. "Chceli sme sa širšie pozrieť na vplyvy zdieľaných elektronických kolobežiek na životné prostredie - a na to, ako obstoja v porovnaní s inými možnosťami miestnej dopravy."



Aby zachytili vplyv elektrických kolobežiek, vedci skúmali emisie spojené so štyrmi aspektmi životného cyklu každej kolobežky: výroba materiálov a komponentov, ktoré sa dostávajú do každej kolobežky; výrobný proces; preprava kolobežky od výrobcu do mesta kde sa používa; a zhromažďovanie, nabíjanie a prerozdeľovanie kolobežiek.



Vedci tiež vykonali menší prieskum u kolobežkárov, aby zistili, aké spôsoby dopravy by použili, keby nepoužívali elektrické kolobežky. Vedci zistili, že 49% jazdcov by bicyklovalo alebo chodilo peši; 34% by použilo auto; 11% by si využilo autobus; a 7% by necestovalo vôbec. Tieto výsledky boli podobné výsledkom väčšieho prieskumu uskutočneného mestom Portland, Oregon.



S cieľom porovnať vplyv elektrických kolobežiek s inými možnosťami dopravy sa vedci zaoberali analýzami životného cyklu automobilov, autobusov, elektrických mopedov a bicyklov, ktoré boli predtým zverejnené. Vedci skúmali štyri typy znečistenia a vplyv na životné prostredie: vplyv zmeny klímy; znečistenie vodných zdrojov; vplyvy na zdravie dýchacích ciest súvisiace so znečistením ovzdušia; a okyslenie. Výsledky výkonnosti boli podobné pre všetky štyri typy znečistenia.



"Mnoho z toho, čo sme zistili, je dosť komplikované, ale pár vecí bolo jasných" hovorí Johnson. „Cyklistika - dokonca aj s elektrickým bicyklom - je takmer vždy šetrnejšia k životnému prostrediu ako používanie zdieľaných elektrických kolobežiek. Jedinou výnimkou sú ľudia, ktorí používajú programy na zdieľanie bicyklov za poplatok. Tieto spoločnosti používajú na distribúciu bicyklov vo svojej oblasti automobily a nákladné autá, čo niekedy môže viesť k tomu, že budú menej šetrné k životnému prostrediu než používanie e-kolobežky.“

Štúdia rovnako zistila, že používanie auta je takmer vždy menej priaznivé pre životné prostredie ako používanie e-kolobežky. Niektoré výsledky vás však môžu prekvapiť. Napríklad jazda autobusom na trase s vysokou obsadenosťou je zvyčajne ekologickejšia ako e-kolobežka.



„Zistili sme, že vplyv elektrickej energie používanej na nabíjanie e-kolobežiek na životné prostredie je pomerne malý - asi 5% jeho celkového dopadu,“ hovorí Johnson. „Skutočný dosah pochádza prevažne z dvoch oblastí: používanie iných vozidiel na zhromažďovanie a prerozdeľovanie kolobežiek; a emisie súvisiace s výrobou materiálov a komponentov, ktoré idú do každej kolobežky.“



To znamená, že k environmentálnej stope každej kolobežky prispievajú dva hlavné faktory. Prvým je, že čím menej jázd sa vykonáva pri zbere a prerozdeľovaní kolobežiek, tým menší je dopad. Druhým faktorom je životnosť kolobežiek: čím dlhšie je kolobežka v prevádzke, tým viac času má na vyrovnanie dopadu spôsobeného výrobou všetkých jej častí.



"Existuje mnoho faktorov, ktoré je potrebné zvážiť, ale elektrické kolobežky sú v porovnaní s niektorými druhmi dopravy šetrné k životnému prostrediu," hovorí Johnson. „Existujú veci, ktoré môžu firmy a miestne samosprávy urobiť pre ďalšie zníženie svojich ekologických vplyvov. Napríklad povolenie - alebo povzbudenie - firiem, aby zbierali kolobežky iba vtedy, keď dosiahnu hranicu vyčerpania batérie, by znížilo vplyv kolobežiek, pretože by ste nezhromažďovali skútre, ktoré sa nemusia nabíjať.“



Článok „Are E-Scooters Polluters? The Environmental Impacts of Shared Dockless Electric Scooters,“, je zverejnený s otvoreným prístupom v časopise Environmental Research Letters. Prvým autorom článku je Joseph Hollingsworth, bývalý postgraduálny študent na NC State. Spoluautorkou je Brenny Copelandová študentka NC STate. Práca bola sčasti podporena North Carolina State University Department of Civil, Construction, a Environmental Engineering Research Experience for Undergraduates Program.

Autor tlačovej správy: Matt Shipman

Zdroj: news.ncsu.edu