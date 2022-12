Elektrické auto od Apple možno nebude mať pedále ani volant !

Vyvíja spoločnosť Apple stále svoje autonómne vozidlo? Ak áno, cena bude šialená a nebude plne autonómne. Alebo?

Apple už podľa rôznych zdrojov vyvíja vlastný automobil takmer 10 rokov. Projekt má názov Titan a bol už niekoľkokrát reštartovaný, pravdepodobne už stál tiež miliardy a je prísne utajený. Apple ale údajne vidí na trhu s EV (elektrickými vozidlami) obrovskými potenciál a stále vyvíja plne autonómny automobil kategórie 4 alebo dokonca 5. Auto by tak nemuselo mať ani pedále či volant. Najbližšie sú aktuálne ku levelu (kategórii) 5 automobilky TESLA a Honda. Problém je však legislatíva a mnoho technických problémov. Prakticky je nutné vyvinúť umelú inteligenciu založenú na neurálnych sieťach.



Posledné informácie, ktoré vyšli na povrch ukazujú, že to tak asi nebude a auto bude mať aj pedále či volant a bude autonómne len na diaľnici – dosiahne tak kategóriu autonómnosti maximálne úrovne 4. Auto umožní hrať hry či prehrávať videá aj za jazdy. Hovorí sa tiež o možnosti ovládať auto na diaľku a aj to, že spoločnosť Apple bude auto sama poisťovať. Cena by mala atakovať 120 000 USD, avšak s očakávaným poklesom ku cene okolo 100 000 USD.



Otázka znie. Nebolo pre Apple jednoduchšie vytvoriť joint venture spojenectvo alebo kúpiť nejakú automobilku? V minulosti vraj skúšala spoluprácu s Volkswagenom ale zo spolupráce zišlo. Ak nejaké auto skutočne Apple vyjde, s testovaním sa má začať v roku 2025 a uvedenie na trh okolo roku 2026.

Zdroj: techspot, bloomberg