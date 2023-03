Elektrická energia zadarmo? Možno vďaka tejto baktérii

Baktéria je schopná vytvárať elektrickú energiu úplne zadarmo.

Austrálsky tím vedcov bližšie skúmal baktériu Mycobacterium smegmatis, ktorá je schopná prežiť v extrémne nehostinných podmienkach. Výskumníkov zaujalo, ako táto baktéria dokáže prežiť v týchto podmienkach. Spomínanému mikróbu, ale aj iným jemu podobným, má pomáhať prežiť v týchto extrémnych podmienkach enzým s názvom "Huc". Ten totiž dokáže premieňať vzduch na elektrickú energiu, ktorá je súčasťou niektorých bakteriálnych procesov. Premena vodíka na elektrickú energiu pomáha prežiť baktériám v podmienkach chudobných na živiny. Vďaka tomu sú takéto baktérie schopné prežiť napríklad v sopečných kráteroch, antarktickej pôd, ale aj v oceánskych hlbinách.

Vedci doteraz nevedeli ako presne tento proces funguje. Na to sa pozreli práve vyššie spomenutí vedci z Monash University Biomedicine Discovery Institute v Melbourne (Austrália), ktorí študovali enzým "Huc". Výskumníkom sa podarilo zistiť, že tento enzým slúži ako veľmi účinný katalyzátor, schopný premieňať vodík na elektrickú energiu, pričom baktéria spotrebováva len 0.00005 percenta zo vzduchu, ktorí dýchame. To, ako funguje tento enzým vedci zisti pomocou analytických metód. Zároveň sa im podarilo objaviť, že chemická štruktúra je mimoriadne stabilná a znesie aj zahriatie na teplotu +80 ° C.

Podľa vedcov by tento enzým mohol byť v budúcnosti zdrojom čistej a enviromentálne udržateľnej energie, pričom "Huc" by vedel byť aj súčasťou batérií pre elektronické zariadenia. Výskumníci sa momentálne snažia nájsť spôsob, ako zvýšiť výrobu tohto enzýmu, čo by nemohol byť až taký problém, keďže baktéria Mycobacterium smegmatis je veľmi bežná a ľahko sa pestuje.

Zdroj: Techspot,