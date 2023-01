Edubuntu hlási návrat!

Vývoj distribúcie sa zastavil v roku 2016.

Linuxová distribúcia Edubuntu sa snažila nájsť svoje miesto v školách od roku 2005. V roku 2016 bol ale projekt ukončený/pozastavený. Hlavnou príčinou boli nedostatočné príspevky na vývoj. To sa ale má zmeniť a Edubuntu sa vracia na scénu, aby sa vrátilo do školských a domácich počítačov pre študentov. Začiatok vývoja ohlásil Erich Eickmeyer, známy z projektu Ubuntu Studio, ktorý spolu s manželkou Amy Eickmeyerovou rozhodli reštartovať tento fork. Manželia už majú "plnú hlavu" nápadov, ktoré by chceli implementovať do novej verzie distribúcie.

Pripravovaná verzia Edubuntu 23.04 by mala priniesť tieto novinky:

Bude používať rovnaké grafické prostredie a aplikácie, ako základné Ubuntu, čo sa týka aj loga

Inštalátor bude založený na Ubuntu Studio

Správu balíkov podľa veku pre školákov a škôlkarov

Predvolené priečinky podľa predmetov vzdelávania

V základnom nastavení bude predvolená Yaruova červená téma

Manželia si dali za cieľ vydanie novej verzie v apríli, ako zvyšné verzie odvodené od Ubuntu. Tým by sa mohla edícia Edubuntu znova stať oficiálnym forkom Ubuntu.

Zdroj: Ubuntu, OMGUbuntu!,