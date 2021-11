Ed Sheeran prichádza do hry Pokémon Go. Čo očakávať?

Niantic sa prináša podrobnosti o nadchádzajúcej spolupráci so spevákom Ed Sheeranom a hry Pokémon Go.

Udalosť sa začína 22. novembra o 14:00 ET (11:00 PT) a bude trvať niečo vyše týždňa do 30. novembra. Zdá sa, že hlavným prvkom bude nejaké vystúpenie Eda Sheerana, hoci vôbec nie je jasné, akú formu bude mať (vopred nahraté video? Virtuálny Edov avatar?). Niantic tvrdí, že predstavenie bude obsahovať piesne z Sheeranovho nového albumu s názvom = (áno, názov albumu je znamienko rovná sa) a že bude prístupné zo sekcie Novinky aplikácie Pokémon Go. Momentálne je táto sekcia len kanálom noviniek s oznámeniami a blogovými príspevkami, takže to príliš nenaznačuje, akú podobu bude mať vystúpenie. Zdá sa, že Niantic sa touto udalosťou snaží ísť v stopách Epic Games, ktorá v priebehu rokov ponúkla v hre Fortnite viacero hudobných udalostí od umelcov, ako sú Travis Scott a Ariana Grande.

Epic uviedla takéto popkultúrne podujatia ako kľúčovú súčasť svojej snahy rozšíriť Fortnite z hry na sociálny priestor v štýle metaversa a Niantic sa nehanbí za svoje vlastné plány v oblasti metaversa. Okrem Sheeranovho vystúpenia bude podujatie zahŕňať aj typickejšie herné prvky hry Pokémon Go. K dispozícii bude množstvo pokémonov vodného typu a špeciálna odroda Squirtle nosiaca slnečné okuliare, ktorú bude možné chytiť (Ed si vždy vyberá pokémona vodného typu ako svojho prvého partnera, ako vidíte), a k dispozícii bude aj značková = mikina, ktorou môžete vybaviť svojho avatara. V priebehu týždňa bude počas noci v hre hrať aj pieseň Eda Sheerana „Overpass Graffiti“. Takéto udalosti v hre sú pre Niantic veľkým biznisom. Tohtoročné podujatie Go Fest, ktoré sa konalo v júli, údajne podľa analytickej spoločnosti Sensor Tower prinieslo počas dvoch dní príjmy vo výške približne 21 miliónov dolárov, uviedol portál Eurogamer.

