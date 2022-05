ECB má predstaviť digitálne euro o 5 rokov

Príchod digitálneho eura sa nezadržateľne blíži.

Európska centrálna banka má onedlho začať pracovať na vývoji digitálnej formy eura. Podľa slov člena predstavenstva banky - Fabia Panetta, by mali byť práce na mene ukončené do troch rokov. Následné zavedenie digitálneho eura do "života" by malo nastať až v roku 2027. V rámci testovania by mali prebehnúť aj skúšky vhodných technických riešení, ale aj obchodných riešení, ktoré sú potrebné na prácu s digitálnym eurom. Táto fáza testovania by si mala vyžiadať až tri roky.

Európska únia nie je jediná, ktorá chce mať svoju digitálnu formu meny. Na vývoji digitálnej formy meny pracuje aj Čínska ľudová republika, ktorá so skúšaním začala už v roku 2020. Panetta vyjadril aj určitú formu skepsy voči digitálnym menám, pretože podľa neho je trh s digitálnymi menami svojim správaním podobný trhu s rizikovými hypotékami. Pritom narážal na hypotekárnu krízu, ktorá sa odohrala v roku 2007. Panetta zároveň vyzval na silnejšiu reguláciu v tomto smere.

Zdroj: Neowin,