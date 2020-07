eBussy: Modulárny elektromobil na akýkoľvek účel

Chceli ste si niekedy poskladať auto ako z lega? Táto možnosť práve prichádza: elektromobil eBussy od Electric Brands. Jedným zo svojich variantov predbehol aj Volkswagen.

Volkswagen už pred viac ako tromi rokmi predstavil elektrický mikrobus Volkswagen I.D. Buzz, ktorý by sa mal na trh dostať najskôr tento rok (reálne až v roku 2022). Vyzerá však, že nemecká spoločnosť Electric Brands by mohla Volkswagen predbehnúť. Firma Electric Brands vytvorila modulárne elektrické vozidlo, ktoré si každý môže "nakonfigurovať" podľa svojich potrieb a predstáv. Medzi štandardnými variantami je aj verzia "Bus" (prípadne terénna verzia "Offroad Bus"), ktorá by hravo mohla konkurovať vozidlu Volkswaggen I.D. Buzz.

eBussy prichádza s možnosťou výberu kapoty s interiérom z 10 verzií. Môže teda slúžiť ako mikrobus, dodávka, pickup či karavan. Každá z týchto kapôt môže byť osadená na jednu z dvoch verzií podvozku: mestskú alebo offroad. Navyše vozidlo nemá volant mechanicky spojený s kolesami a pedále sú tiež založené na technológii drive-by-wire. Vďaka tomu je možné volant presunúť z ľavej strany na pravú alebo je možné ho umiestniť aj do strednej časti.

Dojazd tohto vozidla bez nabíjania, s plnou batériou a solárnymi článkami je cez 600 kilometrov (udávaný maximálny dojazd je 800 kilometrov). Denne však solárne články spolu s rekuperáciou dokážu vyrobiť energiu až na 200 kilometrov jazdy. Batériu je možné nabiť za približne 3 hodiny. Elektromobil eBussy je poháňaný 4x4, a teda vybavený jedným motorom pre každé koleso so silou len 20 koní, avšak s torzným momentom (krútiacim momentom) 1000 newtonmetrov. Vonkajšie zrkadlá sú riešené digitálne, teda z vonkajšej strany vozidla sú umiestnené len kamery a ich obraz je zobrazovaný na displeji vnútri vozidla. Elektromobil je vcelku ľahký, základná váha tohto vozidla bez batérií je 450 až 600 kilogramov (v závislosti od variantu), užitočná hmotnosť (hmotnosť nákladu a osôb) je až 1 tona.

Cena tohto elektrického vozidla je tiež prekvapujúco nízka. Najlacnejší variant stojí 15 800€ a cena najdrahšieho je 28 800€. Ceny sú však len predbežné (finálne ceny sa môžu líšiť).

Všetky varianty a viac informácií si môžete pozrieť na webe výrobcu v nemeckej alebo anglickej verzii.

Zdroje: ElectricBrands